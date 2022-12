Inaugura la stagione del Teatro dei Sozofili: a Modigliana va in scena Marco Paolini con "Antenati. The grave party"

Torna lo spettacolo dal vivo sul palcoscenico del Teatro dei Sozofili. A partire dal 3 dicembre, grazie alla nuova gestione affidata a ATER Fondazione di cui il Comune di Modigliana è diventato socio, saranno in scena sei titoli di prosa, musica e comicità, a comporre una prima stagione teatrale con proposte che si rivolgono a differenti tipologie di pubblico.

La stagione del Teatro dei Sozofili inaugura con un nome amatissimo dal pubblico, attore, scrittore e interprete d’eccellenza del “teatro civile”: Marco Paolini. L’artista porta sul palco di Modigliana sabato 3 dicembre, alle 21, Antenati. The grave party, un monologo che ripercorre l’evoluzione della nostra specie affrontando il tema in chiave epico-comica, in una narrazione in cui i fatti e i problemi del presente si legano a quelli del passato.

Paolini ripercorre questa evoluzione attraverso l’incontro immaginario con le 4.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, quel piccolo nucleo africano da cui tutti gli abitanti del pianeta provengono: alla parola e? dato il compito di mostrare questa stirpe che ci ha preceduto e da cui abbiamo ereditato difetti e virtu?. Nella finzione del teatro, seguendo le tracce dei nostri predecessori, si ricostruiscono i fili dei legami che permettono di organizzare una stravagante riunione di famiglia: tutti i nonni della storia chiamati a dar consiglio sul futuro della nostra specie a rischio di estinzione per catastrofici mutamenti climatici di origine antropica.

Il programma prosegue sabato 21 gennaio con un omaggio a Domenico Modugno: la Compagnia Berardi Casolari con Io provo a volare propone una drammaturgia originale, che a partire da cenni biografici racconta la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni peripezia per realizzare il sogno di diventare artisti.

Informazioni

Biglietteria: Teatro dei Sozofili , piazzale Enrico Berlinguer, 23 Modigliana , Tel. 3481544901 , e-mail: teatrosozofili@ater.emr.it , www.ater.emr.it. Lunedì e venerdì dalle 10 alle 13. Mercoledì dalle 16 alle 19. Nei giorni di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio della rappresentazione. Prevendita on line su www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket (si applicano i diritti di prevendita). I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo o pagati con bonifico bancario pena l’annullamento della prenotazione.