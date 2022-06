Inaugurata la mostra “Pellegrino Artusi – Una vita da manuale”

Taglio del nastro della mostra “Pellegrino Artusi – Una vita da manuale” a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon. All'inaugurazione sono intervenuti il sindaco Milena Garavini, l'assessore alla Cultura Paolo Rambelli, la presidente di Casa Artusi Laila Tentoni, e gli autori Peter Bottazzi e Silvia Rigon.

La mostra, promossa dal Comune di Forlimpopoli con Casa Artusi e il contributo della Regione Emilia – Romagna, apre al pubblico come esito di un percorso avviato già dal 2020 in occasione del Bicentenario artusiano, coinvolgendo i cittadini in vari modi, dalla raccolta di materiali alla registrazione di video cui si può accedere dai link indicati nelle installazioni.

Si tratta di un particolarissimo percorso artistico che propone ai visitatori una lettura emozionale e giocosa del grande gastronomo e della sua opera attraverso quattro installazioni, collocate rispettivamente a Casa Artusi e nella Chiesa dei Servi, nella chiesa del Carmine all’Ufficio Turistico e nella Sala Mostre. L'esposizione si concluderà il 6 agosto.