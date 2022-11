Diecimila libri negli scaffali: i nuovi spazi della Biblioteca comunale di Galeata si presentano con un weekend di eventi

Si è concluso l’intervento di riqualificazione della Biblioteca comunale di Galeata, attraverso l'adeguamento degli spazi e l'acquisto di arredi a cura dell’Amministrazione comunale e grazie anche ad un finanziamento regionale all’interno della Legge 18/2000. La biblioteca dispone di oltre 10mila volumi, fra romanzi di autori italiani e stranieri, saggi, libri per bambini e ragazzi, materiale in consultazione. Il patrimonio è catalogato all'interno del Polo bibliotecario di Romagna e San Marino, consultabile attraverso “ScopriRete”. Gli spazi sono gestiti dall'Associazione Teodorico, che offre una serie di servizi agli utenti, tra cui il prestito di volumi e l’organiazzione di letture animate, presentazioni di libri, corsi, attività di animazione. La struttura dispone di spazi polifunzionali, utilizzabili come ambienti di studio, di una sala computer e di un apposito spazio allestito per i bambini, tenendo anche in considerazione che l’istituzione aderisce da anni al progetto “Nati per leggere”.

L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione Teodorico e la Dire Fare, ha programmato l'inaugurazione dei nuovi spazi e l’organizzazione di eventi dedicati a Pasolini in occasione del Centenario dalla nascita, per le giornate di sabato 19 novembre e domenica 20 novembre. Il programma degli eventi avrà inizio sabato, alle ore 15:30, con l’inaugurazione ufficiale e la presentazione della mostra fotografica “Storie di vita quotidiana dal dopoguerra agli anni Sessanta nell'Alta Valle del Bidente”. Nell'occasione interverrà il sindaco di Galeata Elisa Deo, a cui seguiranno gli interventi di Milena Landi, presidente dell’Associazione Teodorico, di Eloisa Gennaro e Silvia Dessì del Polo Bibliotecario di Romagna e San Marino, che hanno fornito un fondamentale supporto per lo sviluppo dei servizi all'utente e la formazione degli operatori. Successivamente, alle ore 16:30, verrà proposta una lettura animata per i più piccoli a cura del gruppo di lettura “Teodorico”. Infine, alle 21:15, al Teatro comunale “Carlo Zampighi”, adiacente alla biblioteca, sarà proiettato il film dal titolo “Il Giovane Corsaro – Pasolini da Bologna” (regia di Emilio Marrese). Nella giornata di domenica, il Teatro “Carlo Zampighi” ospiterà Andrea Speranzoni, avvocato delle famiglie delle vittime della Strage di Bologna, che dialogherà con Giancarlo Dini (Dire Fare) sul suo libro “Pasolini. Un omicidio politico. Viaggio tra l'Apocalisse di Piazza Fontana e la notte del 2 novembre del 1975”. Iniziative ad ingresso libero. Per informazioni: tel. 0543 975428-29 - cultura@comune.galeata.fc.it