A Predappio si pattina sul ghiaccio: inaugura l'Ice Village di Natale

Sarà inaugurato sabato 26 novembre alle 15 "L’Ice Village" di Predappio, la pista di pattinaggio su ghiaccio che sarà situata in Piazza Garibaldi e che sarà attiva per tutta la durata delle feste natalizie. Oltre alla pista su ghiaccio, ci sarà un percorso didattico con slitte natalizie, il mercatino di Natale e tanta animazione, tra cui i concerti gospel, per passare allegramente e in compagnia le festività che stanno arrivare. A contribuire alla realizzazione di questi eventi sono state le offerte devolute alla memoria di Egidio Magnani. Al taglio del nastro sarà presente l’assessore allo Sport del Comune di Predappio Lorenzo Lotti.