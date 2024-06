“Inchiostro donna": a Castrocaro una giornata dedicata a scrittura e poesia al femminile

Domenica 16 giugno, nella Biblioteca comunale di Castrocaro Terme, si svolgerà la 12esima edizione di “Inchiostro Donna", un incontro di donne che amano scrivere organizzato dall’associazione socio-culturale di volontariato voceDonna di Castrocaro Terme e Terra del Sole fondata l’8 marzo 2003.

Il 16 giugno vuole essere una giornata di sorellanza dove si parla, si scrive, si legge, ci si diverte, immerse nell’Arte. La manifestazione prevede dalle 10,00 alle 15,00 laboratori di scrittura (info e iscrizioni a: vocedonna1@gmail.com). Alle ore 15.30 é prevista la premiazione della 8° edizione del Concorso Letterario Nazionale ‘Le Voci delle Donne’ dedicato alla poesia e al racconto breve, intitolato alle Socie Onorarie di voceDonna, Rita Levi Montalcini, Iris Versari, Fulvia Moscatelli e Giovanna Monti. La giuria del Concorso che ringraziamo per il loro prezioso ed accurato lavoro, composta da Annalisa Crociani, Anna Fresu, Gabriella Gianfelici, Carla Grementieri e Alberta Tedioli, ha emesso il seguente verdetto per le opere di poesia e di racconto breve arrivate da tutt’ Italia. Le autrici vincitrici sono pubblicate in ordine alfabetico perché la graduatoria per il primo, secondo e terzo posto sarà svelata solo il giorno della premiazione. Per la sezione Poesia saranno premiate cinque scritti con due ex aequo. Autrici vincitrici in ordine alfabetico: Emanuela Babbini di Forlì con la poesia Dedicato a Mariasilvia Spolato; Tiziana Monari di Prato con Il suonatore di sirtaki; Lorella Rosati di Forlì con Le scarpette rosse; Assunta Spedicato di Corato-Bari con Libertà di essere isola; Anna Zoli di Bologna con Nome rubato Jina- Masha.

Menzione d’onore per le autrici: Giovanna Giordani di Altopiano della Vigolana-Trento con la poesia Zeniab; Cinzia Manetti di Bellavista Poggibonsi-Siena con Fiore dell’Alba di Primavera che verrà; Cinzia Micci di Roma con Corrono con i lupi; Laura Vargiu di Lomello-Pavia con Tra gli avanzi della cena; Agnieszka Ziemecka di Cervia-Ravenna con Lo specchio magico sulla credenza.

Per la sezione racconto breve saranno premiate quattro scritti con un ex aequo. Queste le autrici elencate in ordine alfabetico, non in ordine di classifica: Daniela Cortesi di Forlì con il racconto Annie; la nuova donna. Mandana Dahim alias Manna Parsì di Sovicille-Siena con Il pesciolino rosso; Elisa Marchinetti di Noceto- Parma con Quell’odore di latte; Anna Tangocci di Montecchio di Vallefoglia-Pesaro~Urbino con Senza voce. Menzione d’onore per le autrici: Loretta Casagrande di Cison di Valmarino- Treviso con il racconto Incontro agli sgoccioli dell’ estate; Loretta Olivucci di Massa Castello-Ravenna con Nome di battaglia Coccinella; Laura Vargiu di Lomello-Pavia con Ascolterò la mia voce. Per l’occasione l’associazione voceDonna ha pubblicato, come tradizione, il “Taccuino di voceDonna” con tutte le poesie e i racconti vincitori e le opere segnalate. La giornata di ‘InchiostroDonna’ sarà arricchita dall’esposizione di alcune opere della pittrice Marilena Tesei e dal monologo dell’attrice Sabina Spazzoli. La manifestazione si svolge col Patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Per informazioni ed iscrizioni ai laboratori di scrittura: vocedonna1@gmail.com