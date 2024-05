Inclusione sociale al Quartiere Musicisti e Grandi Italiani: una mostra fotografica

Il quartiere Musicisti e Grandi Italiani, in collaborazione con l'Associazione Anffas di Forlì, ha lanciato una straordinaria iniziativa per celebrare il compleanno dell’Associazione Anffas attraverso l’attenzione all'inclusione sociale nel quartiere. La mostra aperta a tutti i cittadini, mira a mettere in luce le buone pratiche legate al diritto all'inclusione sociale di tutte le persone attraverso le buone prassi del vivere quotidiano. Questo progetto invita i fotografi non professionisti e i visitatori della mostra a riflettere sul tema dell'inclusione sociale, l'attenzione alle differenze e l'integrazione delle persone nel contesto sociale.

Le fotografie più rappresentative riceveranno premi in buoni acquisti, spendibili nei negozi del quartiere. Le foto sono esposte fino al 31 maggio 2024 presso la sede dell’Associazione Anffas in viale Ridolfi n.18, saranno visionabili dalle ore 10 alle ore 17. Il concorso si concluderà con la premiazione durante l’evento finale del 31 maggio alle ore 18:00 presso la sede dell'Associazione Anffas di Forlì, in questa occasione, verranno consegnati gli attestati di partecipazione e premiate le fotografie che si sono distinte per bellezza e contenuto. Seguirà un apericena per festeggiare sia la mostra sia il 55esimo Compleanno dell’Associazione Anffas Forlì. Sarà un momento di festa e condivisione, sottolineando così attraverso un momento aggregativo informale quanto sia importante l'inclusione delle persone e il loro coinvolgimento attivo nella comunità.