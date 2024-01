Incontrare Gianni Rodari, oggi come 50 anni fa: al via una serie di appuntamenti

Al via numerose iniziative, primo appuntamento per sabato 20 gennaio. Chi può dire di essere cresciuto senza aver mai incontrato Gianni Rodari? Che fosse attraverso una sua filastrocca, una sua favola, che qualcuno ci ha letto da piccoli o che noi abbiamo letto a qualcuno. Che fosse attraverso il suo lavoro di giornalista e pedagogista. Chi può dire di non averlo incontrato nella propria educazione scolastica attraverso quei metodi didattici, tanto innovativi all’epoca e di cui Rodari era un pioniere, che mettevano al centro il bambino e la sua creatività? Di certo non può dirlo la citta di Forlì, che ne conserva invece un ricordo indelebile.

Erano le giornate tra il 15 e il 18 gennaio 1974 e la città aveva vissuto un’esperienza unica nel suo genere. Un seminario di aggiornamento organizzato dai Comitati scuola condotto da un ospite d’eccezione, proprio quel Gianni Rodari, si era trasformato in un momento descritto dai partecipanti come “indimenticabile”, a cui avevano preso parte spontaneamente genitori, insegnanti, cittadini della comunità forlivese di ogni tipo. Oggi, a 50 anni da quelle giornate, la città di Forlì ricorda quell’incontro, speciale per due motivi: per l’importanza che la figura di Rodari ricopriva in ambito pedagogico, come avanguardia di un nuovo modo di insegnare, e per la sensibilità e l’interesse che la cittadinanza e le amministrazioni forlivesi avevano dimostrato in quegli anni per le questioni educative, raggiungendo, anche nell’opinione di Rodari, livelli qualitativi molto alti.

Lo ricorda con una serie di iniziative, prima fra tutte il convegno aperto alla cittadinanza “Comunità educanti e creatività al servizio del bambino”, che si terrà sabato 20 gennaio presso il Salone comunale di Forlì, dalle 9:00 alle 13:00. Il programma prevede un primo momento di ricordo di quello che fu l’incontro con Rodari, in cui sarà presentato il libro “Al servizio del bambino”, dato in omaggio ad ogni partecipante e contenente la trascrizione dei discorsi che Rodari tenne 50 anni fa, curati da Giorgio Diamanti. Seguirà una tavola rotonda per discutere degli scenari educativi presenti e futuri. Tra gli ospiti che interverranno Benedetta Squarcia, Giorgio e Giuseppina Diamanti, Patrizia Zanobi, Marina Maselli, Paola Casara, Lucia Balduzzi, Claudia Giudici e Lorenzo Campioni. L’evento sarà trasmesso in diretta anche sul sito del Comune www.comune.forli.fc.it.

L’Assessore ai Servizi educativi, scuola e formazione del Comune di Forlì, Paola Casara, commenta così l’evento: "Sarà un’occasione fondamentale per confrontarsi sul lavoro svolto in tutti questi anni e sulle strade per il futuro, facendo sedere allo stesso tavolo rappresentanti a livello comunale, regionale e nazionale, esperti del settore e cittadini interessati, tutti, come Rodari ci ha insegnato, «al servizio del bambino»”.

Nel pomeriggio della stessa giornata, dalle 15:30 alle 17:30, si terranno presso la scuola elementare Diego Fabbri, via Giorgina Saffi 12, letture animate di poesie e racconti di Rodari indirizzate ai più piccoli e l’inaugurazione della mostra itinerante “Gianni Rodari, una favola di pace”.