"IncontrArti" al Mazapégul di Civitella con la musica dei "JoLi&Co" e l'arte di Simone David

Giovedì 14 ottobre al Mazapégul Brew Pub, Pizzeria e Steak House a Civitella di Romagna, appuntamento con 'IncontrArti', evento che unisce musica, pittura e buon cibo per realizzare un piacevole dialogo tra performance artistiche.

Protagoniste della serata saranno dalle ore 20,30 la musica del trio acustico 'JoLi' & Co' e le opere del pittore meldolese Simone David.

Composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra), il trio acustico JoLi' & Co. propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.?

Ad impreziosire il live musicale saranno le colorate tele dell'artista surrealista Simone David. Musicista e pittore meldolese di origini toscane, Simone David interverrà durante la serata per illustrare le sue creazioni, immerse in mondi giocosi ed emozionanti. Un viaggio nell'arte tra sogno, favola e racconto.

Per info e prenotazione tavoli: 376 0130942

