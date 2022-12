Incontri con gli autori dedicati ai più piccoli: la rilettura della fiaba di Biancaneve

Gli Incontri con gli autori organizzati al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì rivolgono, quest’anno, particolare attenzione ai bambini. Mercoledì 4 gennaio alle ore 18 e a ingresso libero, gli editori Topipittori di Milano presenteranno il volume Addio Biancaneve di Beatrice Alemagna. L’incontro è organizzato da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con marmo libreria d’arte contemporanea.

Il libro, pubblicato nel 2021, è un'eccezionale rilettura della fiaba dei Fratelli Grimm, raccontata dal punto di vista della matrigna, una persona dilaniata dalla gelosia, dalla rabbia e da un desiderio incontenibile e irrefrenabile di predominio.

Beatrice Alemagna interpreta la fiaba di Biancaneve partendo dalla versione originale dei Fratelli Grimm, scegliendo la matrigna come voce narrante. Un libro d’artista che getta luce sul lato oscuro della psiche, analizzando rabbia e vendetta, anche attraverso magnifiche, tragiche, scandalose illustrazioni. Il testo originale di Biancaneve, dei fratelli Grimm, fu pubblicato per la prima volta in Germania, nel 1812, e fu da loro stessi cambiato introducendo la figura della madre acquisita: originariamente era infatti la madre biologica a perseguitare la figlia, non la matrigna. Biancaneve, certamente nella versione di Walt Disney, ma fortunatamente non solo, è una delle fiabe più popolari, amate da bambine, bambini e adulti, profonda analisi della natura umana. Le immagini hanno la spettralità seducente del secessionismo viennese e la profondità psichica delle visioni di Carol Rama. Durante la presentazione verranno letti anche degli estratti da Addio Biancaneve. Prima dell'inizio e a fine incontro sarà possibile acquistare il libro; per l’occasione, essendo la libreria marmo una Casa dei Topi, ovvero una delle librerie con a disposizione tutto il catalogo Topipittori, sarà allestito un banchetto con una piccola selezione dei titoli della casa editrice.

Gli Incontri con gli Autori sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it