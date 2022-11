Incontri e suoni con Divinae Miranda e Sonogiove

Casa Candischi presenta incontri e suoni con Diviae Miranda e Sonogiove



DIVINAE MIRANDA

Divinae Miranda è una giovane startup bolognese ad alto contenuto rivoluzionario finalizzata all’abbattimento dell’industria musicale. Nonostante il latinismo nel nome, il progetto punta a rinnovare la scena ITPOP eliminando le stantie chitarre acustiche e imbracciando la Digital Audio Workstation come nuovo strumento di lotta di classe. I due singoli che precedono il primo album, in uscita nel 2023, analizzano in chiave ironica tematiche sociali prettamente giovanili relative alle loro esperienze personali, dal mercato degli affitti con prezzi in costante crescita alle difficoltà incontrate dai musicisti emergenti.



SONOGIOVE

Sonogiove è Giovanni Casadei, classe ’95, artista riminese mosso dall’esigenza di comunicare in chiave emo-pop agrodolce, ciò che vive e che pensa, con l’ausilio di pochi fronzoli: qualche effetto vocale e la sua chitarra classica arpeggiata.

Il suo nuovo progetto è totalmente in italiano, nato e basato grazie agli arpeggi della sua chitarra classica, mischiando indie, pop e lo-fi. È stato uno degli artisti selezionati per Deejay On Stage 2021 – Riccione.

Attualmente collabora con Formica Dischi e Costello’s Agency per promuovere la sua musica.

Quest’anno è uscito il suo primo EP, ‘Arpeggi’, di cui due singoli ‘Tenda’ e ‘Venere’ sono entrati a far parte della playlist editoriale 'Scuola Indie' di Spotify. A fine anno uscirà il primo album e nel frattempo continua il suo tour 2022 in giro per la penisola.



È necessaria la tessera associativa.