Incontri in biblioteca nella corte di Casa Artusi: Isabella Casadei e Claudio Catani con il loro “studio scomunicato su Shakespeare e i Florio”

Terzo ed ultimo appuntamento mercoledì 30 giugno alle 18 presso la Corte di Casa Artusi, in via Costa 27 a Forimpopoli, con la seconda edizione di “Pagine a Km 0” la rassegna dedicata dalla biblioteca comunale di Forlimpopoli agli autori romagnoli.

Protagonisti di quest’ultimo incontro saranno Isabella Casadei e Claudio Catani con il loro “studio scomunicato su Shakespeare e i Florio” intitolato “The Cony in the Bark” e dedicato per l’appunto al rapporto tra il grande drammaturgo inglese e il poeta e traduttore John Florio: il suo alias? Il sue editore? Un amico Un semplice collega?

A rendere ancora più accattivante l’incontro, già ricco di spunti di per sé, vi sarà come sempre l’omaggio finale delle “dolcezze a tema“ cucinate dalle Mariette per tutti gli intervenuti.

L’ingresso è libero.

