Incontro a Valpisella: Pietro Purich e Andrej Marini presentano il libro "La farina del Partigiano"

Domenica 27 giugno alle ore 10:30, nella Casa Vacanza dell’ANPI a Valpisella (Corniolo di Santa Sofia), presentazione del libro “La Farina del Partigiano”, con la partecipazione dei due autori: Pietro Purich e Andrej Marini e di Lodovico Zanetti, Presidente della Sezione ANPI di Forlì. Introduce Miro Gori, Presidente Provinciale ANPI.

Volendo, dopo l’incontro, si può rimanere per il Pranzo Sociale, previa prenotazione entro giovedì 24 giugno, al 377 2197631, o alla e mail: valpisella@gmail.com.

Spiegano gli organizzatori: "si potranno conoscere le innovazioni apportate alla Casa Vacanza, voluta sin dal dopo guerra da un gruppo di partigiani che, col loro lavoro volontario, la scelsero come “rifugio” per incontrarsi, vivere la natura e mantenere vivi quei Valori che hanno permeato la nostra Costituzione. Oggi quel gruppo si è assottigliato, ma la creazione degli “Amici di Valpisella”, ha consentito che lavori e migliorìe, comforts e accoglienza si siano adeguati ai moderni standards. La struttura, che risale al 1872, è gestita dall’ANPI e da decenni ospita persone e famiglie che in parte scelgono di trascorrervi una sola giornata (usufruendo di servizi quali cucina, tavoli, ecc) oppure per periodi più lunghi, pernottando nelle varie camere/e appartamenti. La realizzazione della sala conferenze permetterà ai visitatori e agli intervenuti all’incontro di ammirare la mostra “Occhi che hanno visto”, una serie di foto -assai suggestive- di donne della Resistenza forlivese e romagnola.Non ultimo, va sottolineato l’ambiente circostante, perché Valpisella è nel Parco Naturale e spazia dalla vicina foresta ai vasti prati, oltre ad avere un simpatico laghetto a pochi metri. Il tutto consente salutari passeggiate e contatto diretto con la natura ancora abbastanza incontaminata".

All’esterno della Casa Vacanza, domenica mattina ci si potrà confrontare con due autori della “Scuderia” di Wu Ming 1, in quanto “La Farina dei Partigiani” è edito nella collana diretta dal numero uno. Si tratta di un racconto di tre generazioni del novecento che inizia in Bisiacaria (terre fra Trieste e Friuli) per allargarsi all’Europa e in altri continenti. Dai campi profughi austriaci (Prima guerra Mondiale) all’emigrazione clandestina nelle Americhe, dalle lotte nei cantieri di Monfalcone alla guerra partigiana in Slovenia e in Italia, dalla voglia di costruire il socialismo in Jugoslavia allo stalinismo, per arrivare alle esperienze di Andrej a Panama, Libia, ecc. Pietro Purich, storico e musicista, nel 2017 ha ripreso il cognome della sua famiglia che era stato italianizzato in Purini durante il fascismo.

Andrej Marini, ex operaio a Monfalcone, ha lavorato come carpentiere in ferro in quattro continenti per poi dedicarsi alla cucina.