Incontro con la poesia alla Settimana del Buon Vivere: Marco Viroli presenta presenta “Canzoni d’amore e di funambolismo”

Lunedì 19 settembre, alle 18.30, Sala del Refettorio Musei San Domenico di Forlì Marco Viroli presenta “Canzoni d’amore e di funambolismo”. Interverranno amici, poeti, artisti, scrittori, attori e funamboli. "A oltre 10 anni dall’ultima pubblicazione poetica, Viroli ha affidato questo tempo della sua vita a una nuova, inaspettata raccolta di liriche sotto il titolo di “Canzoni d’amore e di funambolismo". La ragione di questo suo ritorno alla poesia, come ragione di vita, la si ritrova subito nella poesie d’apertura: la poesia è il mondo nella sua interezza, negli atti che compiamo,nell’erba che cresce sulla soglia, nei miliardi di forze che fanno l'equilibrio dell’universo, nel vento che suona tra gli alberi…Del Resto, subito dopo, Marco invita a vivere la vita nella sua pienezza ora, perché la vita non ti aspetta e non permette indugi.

Dunque,una visione ottimistica e piena del vivere, una concezione energetica dei giorni, a cominciare dall’amore, che pure va e viene. E questo perché l’amore è il motore fondamentale del mondo, la sorgente di ogni energia, ciò che rende possibile l’impossibile.In “Quando saremo una sola cosa”, il poeta assicura che insieme,l’uomo e la donna amata, riconosceranno ogni stella ecostellazione, andranno a nuoto per isole irraggiungibili,conosceranno lingue sconosciute, scriveranno il poema definitivo,daranno un senso ad ogni cosa, anche alla morte. Viroli, tuttavia, non vive nella ebetudine del presente incantato:questo poeta dell’amore è anche consapevole che l’amore è dubbio, timore della fine, passione che obnubila e travolge e distrugge i sensi", racconta Marzio Casalini.

Marco Viroli, nato a Forlì, laureato in Economia e Commercio, è scrittore, poeta,giornalista pubblicista, docente di scuola superiore, copywriter,organizzatore di eventi. Attualmente è inoltre direttore artistico della Fabbrica delle Candele, centro polifunzionale della creatività giovanile del Comune di Forlì. Docente nelle Scuole Secondarie Superiori, è Direttore responsabile di «Diogene» e autore di alcuni importanti saggi storici tra cui “Caterina Sforza. Leonessa di Romagna”, “Signore di Romagna. Le altre leonesse”,“I Bentivoglio. Signori di Bologna”. Insieme a Gabriele Zelli ha inoltre dato alle stampe una ventina di volumi di storia e tradizioni locali. "Canzoni d'amore e di funambolismo” è la sua quarta raccolta di versi.