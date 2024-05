Incontro e degustazione con le Mariette: "In ca mi us faseva adce"

Sabato 11 maggio, alle ore 17,30, il Circolo "Aurora" organizza un evento, presso Palazzo Albicini con l'Associazione "Mariette"di Forlimpopoli, famose sfogline che hanno raccolto l'eredità culinaria del grande Pellegrino Artusi. L'incontro, dal titolo "In ca mi us faseva adce", prevede gli interventi della presidente dell'Associazione "Mariette" Verdiana Gorini, del professor Franco Mambelli, membro dell'Associazione, e dell'Architetto Loris Camprini, delegato dell'Accademia della Cucina. Modera la professoressa Anabela Ferreira, docente universitaria e socia del Circolo "Aurora".

Al termine della discussione è in programma una piccola degustazione del panettone preparato dalle "Mariette" con la ricetta di Pellegrino Artusi; a seguire sarà possibile fermarsi per un apericena (costo 20 euro per i soci, 25 per i non soci) con prenotazione obbligatoria all'indirizzo email auroraapsforli@gmail.com