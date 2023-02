Come cambia l’informazione nell’epoca digitale? Lo spiega l'incontro “Politica a colpi di scroll"

Come cambia l’informazione nell’epoca digitale? Come continuare a fare e ad avere informazione, requisito fondamentale alla vita democratica di un Paese, quando i fatti narrati viaggiano veloci sui social e il tempo dedicato all’approfondimento è sempre meno? Se lo chiede Officina delle Idee, che per giovedì 23 febbraio alle ore 20.30 nel Salone Comunale di Forlì promuove l’incontro pubblico “Politica a colpi di scroll: il nuovo attivismo on demand”.

Ospite della serata, Paolo Bovio, head of Instagram di Will Media Italia, community on line di quasi 2 milioni di persone, nata appena 3 anni fa e considerata già la nuova frontiera del giornalismo. Bovio è anche tra gli autori del primo libro di Will Ita “Politica Netflix”, in distribuzione nel corso della serata. L’idea dell’incontro pubblico, patrocinato dal Comune di Forlì e sostenuto da Federcoop Romagna, La BCC, Conad e AiCS Forlì Cesena, nasce dal desiderio di proporre al territorio una serata in cui approfondire la scelta della community online Will Ita, la sua nascita e come sono arrivati a realizzare il loro progetto di informazione.

Una serata a favore della ricerca in ciascuno dell'informazione vera, fatta "bene", approfondita, apartitica e soprattutto con il linguaggio conforme alla realtà che stiamo vivendo e capace di ispirare il cambiamento. Non a caso, sono previsti gli interventi dei giornalisti delle testate locali Il Resto del Carlino, il Corriere Romagna, ForlìToday che racconteranno il loro punto di vista in merito. Modera la serata il giornalista Emilio Gelosi, e l’ingresso sarà a offerta libera. Per informazioni e contatti, odelleidee@gmail.com.

L’Officina delle Idee è un'associazione di promozione sociale, nata nel settembre del 2020, che desidera contribuire a "formare le mente e seminare le idee" entrando dentro gli argomenti, le notizie e le sfide di questo tempo fornendo strumenti perché ciascuno, liberamente, possa formare il proprio pensiero critico. Fondata dal giornalista e cooperatore Gaetano Foggetti (scomparso a giugno scorso) e da Edoardo, Francesco ed Eleonora Russo, figli di Guglielmo, presidente di Legacoop Romagna scomparso nel 2019, proprio al pensiero critico dei due cooperatori è ispirata. E’ presieduta da Francesco Russo.

Will Ita nasce con l'obiettivo di raccontare il mondo che cambia e punta a farlo senza lasciare indietro nessuno, è una community online di 1,9 milioni di persone con il desiderio di ispirare il cambiamento generando consapevolezza sui grandi temi del nostro tempo. Ha scelto di farlo attraverso le piattaforme social più diffuse e in diversi formati (video, audio, testo, grafico o animato): Instagram, Facebook, Telegram, LinkedIn, Tiktok, YouTube e podcast. Il pubblico a cui si rivolge è aggregato intorno a una base valoriale prima che un target demografico, sebbene in virtù delle piattaforme e degli spazi dove pubblicano il frutto del loro lavoro, l risultanza sia una community principalmente composta da under 35. Tuttavia, ambiscono a parlare a un pubblico che sia il più ampio possibile, cross-generazionale e senza distinzioni di orientamenti politici, ideologici o di qualsiasi altra natura e puntano a includere chiunque voglia prendere parte alla costruzione di una società più equa, sostenibile, data driven e con un forte motore economico.