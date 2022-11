Prezzo non disponibile

Martedì 29 novembre dalle ore 20.30 presso il teatro della Parrocchia di Santa Rita (via C. Seganti 54 - Forlì) la Croce Rossa di Forlì ha in programma un incontro aperto a tutta la cittadinanza sulle Manovre salvavita pediatriche.



Per info: 320.8593696