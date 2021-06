Incontro pubblico contro il piano cave del Comune di Forlì

Incontro contro il piano cave approvato dal Comune di Forlì, giovedì 10 giugno, nella Sala consiliare di Forlimpopoli. Per tutelare il SIC “Meandri del fiume Ronco”. Per dire NO alla nuova cava a Magliano. Per fare rimuovere il frantoio

Programma:

Apertura dei lavori e saluti dell’amm.ne comunale

Introduzione : Francesco Occhipinti (Presidente Legambiente Forlì-Cesena)

Illustrazione delle caratteristiche del SIC : Giancarlo Tedaldi (naturalista)



Interventi degli Enti Locali , delle Associazioni invitate e del pubblico