Venerdì 28 aprile 2023, alle ore 16:00, presso la sede provvisoria del Laboratorio Aperto di Forlì in via Valverde, 15, Forlì, si terrà un incontro sull’alimentazione: “I cibi che fanno bene al cervello”



L’incontro affronterà diversi aspetti dell’alimentazione, con consigli efficaci per un’alimentazione con azione preventiva contro il declino cognitivo e la perdita di memoria.



In particolare, si parlerà del modello di invecchiamento “Succesful Aging” o “Healthy Aging”, contrapposto a quello dell’Antiaging, degli alimenti potenziativi della salute del cervello e protettivi contro stress ossidativo e neuro-degenerazione. Si parlerà anche del cibo spazzatura, dell’importanza dell’idratazione, dei metodi di cottura corretti degli alimenti funzionali per il cervello e consigli pratici di spesa e analisi delle etichette dei prodotti.



Relatore dell’evento Gianpaolo Usai, nutrizionista e autore dei testi “Inganno Alimentare” e “Cibo Serio”.



L’evento è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni visitare le pagine social del Laboratorio Aperto di Forlì oppure scrivere una mail a: forli@labaperti.it