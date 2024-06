"Ines, Ada, Ida e é sú fradêl": la Cumpagnì dla Zercia in piazza a Castrocaro

Appuntamento con la rassegna dialettale Dò risêdi in cumpagnì, con la rappresentazione teatrale legata al dialetto romagnolo a cura di Cumpagnì dla Zercia "Ines, Ada, Ida e é sú fradêl". Mercoledì 26 giugno alle 21:00 Piazza Machiavelli a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Quanti hanno avuto in casa la mamma o il babbo anziani? Quanti a causa di questo hanno dovuto sopportare sorelle o fratelli tremendi che, anziché collaborare nell'assistenza agli anziani genitori, tramano nell'ombra e mettono i bastoni tra le ruote? Quanti, infine, hanno dovuto subire le invadenze di questi parenti che si sentono, dopo tutto, in grado di fare la morale in casa altrui? Bene: questa commedia concede una gustosa e divertente rivincita a tutte quelle persone che hanno sempre, pazientemente, sopportato attacchi del tipo descritto poc'anzi. Buona rivincita, anzi, buon divertimento!

Ingresso gratuito