"Ines, Aida e e' su fradel": a Predappio in scena la Cumpagnì dla Zercia

Secondo appuntamento con la stagione dialettale al Teatro Comunale di Predappio: sabato 4 febbraio alle 21:00 la Cumpagnì dla Zercia porta in scena "Ines, Aida e e' su fradel".

Quanti hanno avuto in casa la mamma o il babbo anziani? Quanti a causa di questo hanno dovuto sopportare sorelle o fratelli tremendi che, anziché collaborare nell'assistenza agli anziani genitori, tramano nell'ombra e mettono i bastoni tra le ruote? Quanti, infine, hanno dovuto subire le invadenze di questi parenti che si sentono, dopo tutto, in grado di fare la morale in casa altrui? Bene: questa commedia concede una gustosa e divertente rivincita a tutte quelle persone che hanno sempre, pazientemente, sopportato attacchi del tipo descritto poc'anzi. Buona rivincita, anzi, buon divertimento.



Ingresso Unico € 8,00

INFO E PRENOTAZIONI: 0543/1713530 – 339/7097952 – 347/9458012 info@teatrodelleforchette.it