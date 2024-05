Infermieri in festa al Parco Urbano per una giornata di salute ed informazione

Prezzo non disponibile

Per la Giornata Internazionale dell’Infermiere una mattinata di festa: domenica 12 maggio dalle 8.30 alle 14 al Parco Urbano Franco Agosto di Forlì (zona bar) ci saranno momenti di incontro e informazione. La mattinata vedrà la presenza del gruppo “Viva” che insegnerà e farà praticare la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree. Sarà possibile controllare i parametri vitali.

Inoltre saranno presenti gli infermieri del Sert con presentazioni dei servizi e dei percorsi di cura per tabagismo e sportello di ascolto per gioco d'azzardo. Gli infermieri dell'ambulatorio della cronicità illustreranno i corretti stili di vita. E poi ancora L’ Associazione Salute e Solidarietà guiderà nel mondo del volontariato illustrando i loro progetti passati e gli aiuti concreti quotidiani che offrono ai cittadini. E per i più piccoli palloncini e disegni da colorare insieme.