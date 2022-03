“Lotto Marzo – 2022 insieme per le donne”: tutte le inziative a Forlì, tra mostre, convegni e spettacoli

“Lotto Marzo – 2022 insieme per le donne”. È questo il leitmotiv individuato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì in collaborazione con il Centro Donna, per promuovere il ricco calendario di eventi, incontri, manifestazioni pubbliche e attività sull’8 marzo.

“Nonostante la pandemia e le numerose difficoltà legate al profilo organizzativo – dichiarano l’assessore Andrea Cintorino e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Teresa Rinieri –, abbiamo condiviso con il Centro Donna un ricco calendario di eventi, mostre e rappresentazioni teatrali sull’importanza del ruolo femminile nella società moderna, mettendo in luce sia le conquiste lavorative, economiche e politiche delle donne di questo Paese, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte d’Italia.”

“La pandemia non ci ha mai impedito di celebrare la donna e i suoi diritti con la dovuta importanza. Anche quest’anno, l’8 marzo sarà un’importante giornata di festa per riflettere sul ruolo di noi donne in un’epoca in cui la lotta per l’affermazione dei diritti di pari opportunità ha assunto nuove e articolate forme. Nonostante le conquiste e le legittime affermazioni dal punto di vista della parità di genere, dobbiamo mantenere alta l’attenzione sui numerosi problemi che ancora investono le donne di tutto il mondo: la violenza e le relative strategie di contrasto, la disparità salariale, il lavoro e le discriminazioni sociali. L’8 marzo è una ricorrenza sempre molto importante per questa Amministrazione che ci ricorda come la conquista della parità di genere sia un obiettivo per cui lottare ancora duramente”, concludono.

Ecco il programma degli eventi. Si parte giovedì 3 marzo, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, sulla piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dalla Fondazione Forense di Forlì, con il il convegno “I percorsi trattamentali sulterritorio per uomini autori di violenza domestica o di genere. Approfondimenti sulla sospensione condizionale della pena ex art 165 comma 5 c.p.”. Sabato 5 marzo, alle 14:45, l’Associazione FIAB Forlì Amici della Bicicletta e il gruppo teatrale Malocchi e Profumi invitano ad una pedalata in città per scoprire le vie, poche, intitolate al femminile e riscoprire le storie che si celano dietro i nomi di queste donne; l’evento è l’incontro di due progetti, ‘Donne di Forlì da non dimenticare‘ di Fiab e ‘Donne che fanno strada’ di Malocchi e Profumi, con una programmazione che si svilupperà durante l’anno con altri appuntamenti fino al 25 novembre.



Martedì 8 marzo, alle 17:30, all'Oratorio San Sebastiano, si terrà l'inaugurazione dell’annuale mostra organizzata da UDI Forlì APS in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Forlì con il contributo di COOP Alleanza 3.0, del Centro Donna e del Forum delle Donne, dal titolo “Nonostante le lune” (la volontà del seme è sempre quella di rifiorire), delle artiste Isabella Guidi e Elena Modelli a cura di Angelamaria Golfarelli. Il corpo di opere, prodotto dalle artiste sarà interamente dedicato alla sostenibilità ambientale declinata al femminile. La mostra sarà visitabile dall’8 al 27 marzo 2022. Aperta dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30 - sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 - Lunedì chiusa. Alle ore 21:00 alla Sala San Luigi si terrà la presentazione di "Crepe", uno spettacolo di Segni a matita, atto unico di Deanna Morlupi, Federica Bevilacqua, Elena Cupidio, Veronica Drei. Si consiglia la prenotazione su www.eventbrite.it.

Su tutto il territorio la presentazione del libro “Smettetela di farci la festa” di Anarkikka, alla presenza dell’autrice Stefania Spanò, con l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire i fenomeni di violenza e bullismo, soprattutto fra i giovani. A Forlì, mercoledì 9 marzo, appuntamento nel Salone Comunale, alle 20:30. Per accedere all’evento è necessario essere in possesso del green pass. Infine venerdì 11 marzo, dalle ore 9:30, Palazzo Romagnoli ospita il convegno “Donne e lavoro: tra dinamiche occupazionali e salariali”