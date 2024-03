"Inshallah a Boy" in prima visione alla Sala San Luigi

A pochi giorni dalla giornata internazionale che celebra la donna, la Sala San Luigi propone in primissima visione a Forlì la proiezione di "Ihshallah a Boy", un’opera che mette in mostra l’instancabile coraggio, forza e perseveranza femminili, in una parte di mondo dove i diritti delle donne non sono tutelati. Il film di Amjad Al Rasheed, definito dalla critica internazionale "la gemma nascosta del Festival di Cannes", narra la storia di Nawal, una giovane sposa e madre che, rimasta improvvisamente vedova, si ritrova a combattere con la famiglia del defunto marito per l’eredità che le spetta e per proteggere la propria casa e il destino della sua bambina.



Con poco tempo a disposizione per trovare una soluzione, Nawal deve fronteggiare sfide personali e soprattutto quelle culturali radicate nel suo Paese, arrivando a superare le proprie paure e moralità per opporsi a una società dove avere un figlio maschio cambia le regole del gioco e sembra essere per una donna l’unica tutela. Al suo debutto sul grande schermo, il regista giordano dirige un film coraggioso e affascinante che riflette sul tema dell’emancipazione femminile a partire dal concetto di proprietà, un diritto considerato dalle leggi della Sharia di dominio esclusivamente maschile e che impedisce alle donne di avere diritti ereditari.



IN PROGRAMMAZIONE



- sabato 16 marzo ore 21.00

- domenica 17 marzo ore 18.15



- domenica 24 marzo ore 21.00