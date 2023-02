Insieme a Patrick Zaky: sit-in in piazza Saffi

"Il 29 novembre 2022 è stato reso noto l'ennesimo rinvio del processo in Egitto che vede imputato Patrick Zaki, e la prossima udienza si terrà il 28 febbraio.A causa di questa persecuzione giudiziaria, Patrick è intrappolato da oltre 3 anni in un limbo che ha sospeso la sua vita. Gli è stato negato il diritto alla ricerca e allo studio e non gli è permesso lasciare l'Egitto". Per questo Amnesty International Emilia-Romagna organizza un nuovo sit in per il 27 febbraio alle ore 18,30 in Piazza Saffi. "Ora più che mai dobbiamo unirci nel chiedere piena libertà per Patrick", l'appello.