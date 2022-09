“Insieme si va a scuola”: un'occhio alle scuole dell'infanzia con laboratori, giochi e spettacolo di circo contemporaneo

Sabato 17 settembre alle ore 17.00, presso Cosascuola Music Academy a Forlì, si svolgerà la festa finale del Progetto “Insieme si va a scuola”. L'evento di musica, arte, cinema, gioco e altro rivolto ai bambini e genitori delle scuole dell’infanzia è promosso dal Comune di Forlì in collaborazione con le Associazioni del Territorio. Saranno organizzati laboratori artistici musicali, giochi e spettacolo di circo contemporaneo. Prenotazione obbligatoria al numero: 3497038334.

Il Comune di Forlì, per il secondo anno consecutivo, ha messo in campo azioni volte alla diffusione della cultura della scuola dell’infanzia nella consapevolezza che la mancata frequenza, oltre che determinare problematicità nell’inserimento alla scuola dell’obbligo, si traduce in mancanza di esperienze di socializzazione nonché in aumento della povertà educativa. Fra queste, sono state particolarmente significative le occasioni laboratoriali e ludico-ricreative proposte dal Comune ed offerte nell’estate 2021 e 2022 da una rete di Associazioni a bambini e genitori non ancora iscritti ad alcuna scuola dell’infanzia. Il progetto per la diffusione della cultura della scuola dell’infanzia è stato implementato anche grazie al rinnovato Accordo fra Comune di Forlì e Fondazione Cassa dei Risparmi che da diversi anni contribuisce a sostenere le famiglie nell’accesso ai servizi educativi e scolastici. Nel contesto delle nuove attività individuate si sta prestando particolare attenzione al fine di condividere il valore dei servizi per i più piccoli anche alle famiglie che faticano, per cultura, non conoscenza della lingua e difficoltà di integrazione, ad approcciarsi a queste esperienze.

E’ per questo che la documentazione informativa per le nuove iscrizioni alle scuole dell’infanzia è stata resa disponibile, nella città, sul sito e sui “social” del Comune, tradotta in 6 lingue.

La scuola dell'infanzia rappresenta un importante ambiente di vita, relazione e apprendimento nel quale i bambini si muovono in un contesto appositamente pensato per loro, dove possono vivere esperienze significative di incontro con i coetanei e con gli adulti di riferimento, sviluppare autonomie e competenze attraverso una molteplicità di proposte che, partendo dalle loro naturali curiosità, ne sostengono i bisogni di esplorazione, scoperta e conoscenza. Il periodo che va dai tre ai sei anni è per i bambini ricco di stimoli e opportunità. La scuola dell’infanzia accoglie e valorizza l’unicità di ogni bambino e promuove le sue potenzialità emotive, cognitive e sociali attraverso proposte adeguate alle diverse fasi dello sviluppo. Nel percorso alla scuola dell’infanzia i bambini maturano competenze che consentono loro di entrare alla scuola primaria con un ricco bagaglio di esperienze, il tutto nell’ambito di un percorso che è costruito attraverso il dialogo e il confronto con le famiglie.