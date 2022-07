Domenica 28 agosto

Insolito Trek "le vie dell'acqua"



- Ore 8.15 - ritrovo a Santa Sofia presso il Centro Visite del Parco (Palazzo Nefetti) e passaggio in bus fino alla diga di Ridracoli.

- Ore 9.00 Visita guidata alla diga di Ridracoli

- Ore 10.00 partenza per il trekking, seguendo il corso del Bidente di Ridracoli.

- Rientro ore 16.30 circa



Lunghezza 16 km

Difficoltà EE

Dislivello in salita 100 m – in discesa 300 m.



Attività gratuita, prenotazione obbligatoria entro le 17 del giorno precedente.

Portate con voi: tanta acqua, scarpe da trekking o con suola scolpita, abbigliamento confortevole adatto alla stagione, snack e pranzo al sacco, k-way, cappellino, mascherina per il trasbordo in pullman.





Per informazioni e prenotazioni:



Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net