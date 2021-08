"International Cat Day", alla Fumettoteca "Gatto ci cova!"

Per l'"International Cat Day - Giornata Internazionale del Gatto", la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", domenica 8 agosto ha in programma un'apertura pubblica straordinaria dalle 14 alle 18, con una proposta dal titolo "Gatto ci cova!": una esposizione di moltissimi gatti cartacei, buoni compagni di lettura, e due gallerie consultabili online con divertenti e comici gatti di tutti i colori.

Per informazioni dettagliate 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per il pubblico.



Ma se ci sono 600 milioni di gatti nel mondo, quanti sono i gatti nel fumetto? Tanti? No, molto di più! Infatti nella mostra e nelle gallerie si possono vedere Silvestro, Felix, Garfield, Tom & Jerry, ma anche i primissimi come Krazy Kat, Felix o Mio Mao, e poi gatti come il satirico Fritz the Cat, gli Aristogatti e ancora, Autogatto, Trottolino, Miciolino, Micetto, Gattolino, Top Cat, Nicotina, Miao, Geremia, Mooch, Joe Felix, Birba, Gatto Matto, Ottag, Malachia, Grattachecca, Cagliostro con molti, molti altri ancora e la lista si può allungare fino a, per ultimi, ma non di minor interesse, i cattivi "gatti" di Maus. Grazie alla Giornata Internazionale del Gatto, nel contesto della Fumettoteca, si propone sotto un'altra luce questi pelosi personaggi e, forse, proprio leggendone le storie con protagonisti i simpatici felini, qualcuno si potrà ritrovare stimolato a poterne averne uno reale e, perché no, adottandone uno abbandonato.





