"Inzir per la mia terra": alla ricerca di nuovi spazi e nuove soluzioni sostenibili

Il 22 aprile, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, l'associazione Inzir Viaggiatorincircolo organizza un appuntamento alla scoperta di nuovi spazi e nuove soluzioni sostenibili, alle 21.00 presso la sede di Forlì. "Inzir per la mia terra" parte da energia, acqua, aria e cibo, le quattro dimensioni del cambiamento climatico e della sua soluzione.

Saranno esplorate insieme a "Friday for Future", "Spazio 20302 e "Parents For Future" attraverso attività di riflessione e gioco. Per partecipare è richiesto di portare con sè un oggetto che accompagna sempre durante i viaggi, servirà per lo sviluppo della serata. L’oggetto deve essere essenziale e capace di raccontare una storia (ovviamente non deve essere usa e getta) come borraccia, luce, giacca a vento.

Per partecipare occorrono tessera Arci e greenpass