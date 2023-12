Il Natale del quartiere "Musicisti - Grandi Italiani" con nonni e bambini al parco

Si tiene quest'anno l'evento "Il Natale nel nostro quartiere", organizzato dall'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sezione di Forlì - Cesena, in collaborazione con il comitato di quartiere Musicisti- Grandi Italiani. Grazie al coinvolgimento di alcuni soggetti del territorio, che parteciperanno all'evento, viene realizzato un momento di celebrazione in cui i cittadini siano parte attiva, dai più piccoli agli adulti. Parteciperanno perciò i bambini della scuola primaria De Amicis, gli utenti e gli operatori del centro diurno dell'associazione Paolo Babini e del centro educativo San Paolo-cooperativa sociale Paolo Babini, che hanno elaborato delle decorazioni che verranno utilizzate per addobbare e abbellire alcuni alberi del quartiere. Appuntamento mercoledì 6 Dicembre alle 9.15 presso il parco di via Dragon e alle 10:15 presso la zona I Portici. L'iniziativa si ripete giovedì 7 Dicembre alle 14:15, presso il parco di via Dragoni a Forli. Sarà un’occasione per incontrare i nostri cittadini, bambini e adulti, genitori e nonni.