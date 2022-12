Candischi presenta: "Io, Nostalgia, da sempre spasimo il ritorno". Fra l’estetica e la poetica del compositore forlivese Giuseppe Cangini.

Giuseppe Cangini nasce a Forlì nel 1952, e fin dalla tenera età si sentiva “già solo, con un gran desiderio di piangere”. Avvicinato alla musica un po’ per volontà, un po’ per caso, Cangini prosegue il suo percorso di studi come organista, come musicologo, ed infine trova il suo humus nella composizione. Nelle musiche di Cangini il suo vissuto personale si intreccia ad una ricerca tormentata di un linguaggio musicale “nuovo”, in una poetica che si potrebbe definire fra la memoria di un glorioso passato e la dimenticanza dello stesso.

Sui passi della storia della musica e della sua grammatica compositiva, arriveremo ad ascoltare e capire la musica di uno dei più interessanti ed originali compositori romagnoli della sua generazione.



