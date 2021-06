'Io voglio vivere', lo spettacolo sulle brutalità del manicomio

'Zombie not dead presenta' 'Io voglio vivere', uno spettacolo teatrale dove rivivere in prima persona le brutalità del manicomio. Dalle maniere usate con i pazienti all'elettroshock in uno spettacolo che vedrà protagonisti gli spettatori e li porterà a riflettere . Tutto tratto da una storia vera . Sabato 24 luglio ore 21 :00 al teatro Maria Graffiedi a Forlì . Obbligatorio l'uso della mascherina.

Info e prenotazioni : cell : 3501505443 email : info@zombienotdead.it whtsapp:3396845597

