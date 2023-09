Le arti dal vivo di nuovo protagoniste a Forlì con "Ipercorpo"

Pronta al via la XIX edizione di Ipercorpo. InPresenza - Festival Internazionale delle Arti dal Vivo: quattro giorni di spettacoli, eventi performativi e incontri negli spazi rinnovati di Ex Atr e all’Arena Forlivese, dal 14 al 17 settembre. Il programma di quest’anno, come sempre diviso in sezioni (teatro e danza, musica e arte) porterà all’attenzione del pubblico una serie di lavori performativi che indagano il rapporto tra noi e gli altri, includendo anche il tema della diversa abilità.

La prima serata di festival, giovedì 14 settembre, proporrà …OR TO BE di Jean Gaudin, coreografo e danzatore francese, e Markéta Stránská, danzatrice e coreografa ungherese con disabilità. Seguirà, il 15 e 16 settembre, la nuova produzione di Città di Ebla in coproduzione con PinDoc, BRAVE, di Paola Bianchi e Valentina Bravetti, una indagine approfondita sulla relazione tra due corpi diversi. Parallelamente al lavoro verrà presentato anche “(audio)BRAVE: sentire la danza”, il progetto di crowdfunding per rendere accessibile a persone cieche e ipovedenti lo spettacolo attraverso la creazione dell’audio-descrizione poetica della sua messa in scena. BRAVE è stato recentemente selezionato per la NID Platform 2023 portando Ipercorpo a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa della Rete Italiana Europe Beyond Access 2021-2023, con l’obiettivo di abbattere l’isolamento degli artisti con disabilità e di promuovere il loro sviluppo creativo.

Gli ospiti internazionali continueranno venerdì 16 settembre con il regista e coreografo israeliano Sharon Fridman nel lavoro GO FIGURE Excerpt; a seguire il coreografo Carlo Massari / C&C Company con METAMORPHOSIS, performance proposta a Ipercorpo in un momento inedito, cioè alternando il lavoro del danzatore alle riflessioni contenute nel libro Logosomia. Kafka Joyce Céline. Il teatro di Città di Ebla (AkropolisLibri) in occasione della presentazione. Si chiuderà con LUME, lo spettacolo di circo contemporaneo per famiglie di Filippo Bonacchi (17 settembre). Il programma di Teatro e Danza comprenderà anche il ciclo di documentari La Parte Maledetta. Viaggio ai confini del teatro della Compagnia Teatro Akropolis (proiezione notturna il 16 settembre) e IL PRESENTE di Masque teatro (14 settembre). Ma Ipercorpo non è solo teatro e danza: giovedì 14 settembre la sezione dedicata alla musica aprirà con il lavoro del polistrumentista Dario Neri, CHORDAE e con la chitarrista e cantante Sara Ardizzoni, con il nuovo disco The Sun Is a Violent Place; seguiranno l’AUDIARIO di Elisa Gandini e Davide Fabbri e La Màquina Parlante del compositore ravennate Matteo Scaioli (15 settembre); concluderà sabato 16 settembre il concerto dei Rio Sacro, una band fondata da Edoardo Commodi e Norberto Becchetti, che suonerà nella formazione Psycho Trio con il bassista e percussionista Michele Fondacci.

Gli appuntamenti di arte vedono il ciclo Presentarsi all’appuntamento: una serie di incontri con artisti visivi e le loro opere che a fine festival andranno a costituire un’unica mostra. Le presentazioni si svolgeranno in orario pre-serale all’Arena Forlivese e in EXATR. Gli artisti sono: Victor Fotso Nyie (14 settembre), Matteo Fato (15 settembre), Marta Roberti (16 settembre) e Francesco Bendini (17 settembre). Si parlerà d’arte anche alla Collezione Verzocchi a Palazzo Romagnoli (domenica 17 settembre) con gli artisti Silvia Camporesi, Matteo Fato e Franco Guerzoni. Per tutta la durata del festival il pubblico potrà ammirare anche l’opera permanente Ecstasy di Flavio Favelli, realizzata su un muro interno di EXATR di circa 30 metri, e fruire dell’allestimento-performance AMACARIO, ideato dall’architetto Francesco Careri e curato da Spazi Indecisi.

Per la lista completa degli eventi e di tutte le iniziative in programma: www.ipercorpo.it.

INFO E BIGLIETTERIA www.ipercorpo.it, Tel. 320.80.19.226, Mail. biglietteria@ipercorpo.it