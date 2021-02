Ipercorpo presenta il progetto musicale "Exit film for a music"

Si può ascoltare online il nuovo progetto musicale realizzato da Ipercorpo, il festival multiculturale forlivese. "Exit film for a music" è un progetto speciale di Ipercorpo che rinnova il percorso di ricerca, intrapreso negli ultimi anni da Davide Fabbri ed Elisa Gandini, attorno all’Ascolto ed alla scelta di viverlo appieno, senza accondiscendere ad un blando attraversamento dentro sé ed al successivo, rapido, abbandono dei sedimenti che porta.

"Exit film for a music" rappresenta una tappa di un viaggio intrapreso anni fa e giunto nel 2020 negli spazi dell'EX GIL a Forlì. Un cinema vuoto, apparentemente abbandonato, eppure brulicante di parole e suoni. Il progetto musicale si può ascoltare a questo link: https://bit.ly/exit-film-for-a-music-chapter-3

"Questa linea di indagine porta, in un anno totalmente anomalo, a quattro appuntamenti, per andare ad incontrare letteralmente – spiegano i curatori - il suono magico di un luogo che si è fatto altro da sé. Una caccia al tesoro che gioca a nascondino. Ascolti liberi, in forma di suite, piccoli montaggi audio eleganti e coerenti, ma solo fino ad un certo punto. Così come il suono può deformare uno spazio fino a farne sparire i confini, un luogo può prendere per mano una musica e farla propria.

Questo progetto nasce prima che la musica live venisse inibita e poi, infine, bandita. Può trovare ora una sua strana sincronia col tempo. Basta allontanarsi un poco dall’idea di 'musica come rappresentazione' per trovare un mondo, anzi un multi-verso, completo e autosufficiente. Si tratta del suono in quanto tale, ripulito dal palco, nella sua purezza".