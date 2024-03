"Istruzioni di naturalezza per le nuvole": concerto di InArte al Teatro Testori

Proseguono gli eventi legati al territorio con un nuovo appuntamento che vede Teatro Testori collaborare con Accademia InArte: Istruzioni di Naturalezza per le nuvole - un concerto per la terra. Mercoledì 20 marzo alle 20.30 i testi di Francesco Giardinazzo, interpretati dall’attrice Chiara Sarcona, si uniranno alle musiche e alle canzoni eseguite dall’Orchestra Giovanile di InArte, in onore della Terra e dell’ambiente, che ora sempre di più richiede la nostra cura.

“Dobbiamo essere i custodi e non più razziatori del creato e di tutte le sue bellezze: questo raccontano le canzoni per il concerto per la Terra, nel quale le voci degli strumenti (elettrici e classici) ci condurranno a riconoscere il compito essenziale che il sempre più ampio cambiamento nelle sensibilità, non può più essere ignorato o considerato secondario. Ciò che esiste non è solo nostro, ma è patrimonio comune di tutti i viventi, e come le canzoni, ne possiamo godere senza che altri ne soffrano, vivere senza sopraffare, costruire senza distruggere.”

Lo spettacolo, nato dall’impegno comune di Accademia InArte e Teatro Testori di Forlì, replicherà anche al mattino per le scuole del territorio.



Inizio spettacolo ore 20.30. Biglietti intero € 10, ridotto € 8. Info e prenotazioni 0543.722456 | 375 8349548 | progetti.teatrotestori@elsinor.net . Prevendita su Vivaticket.