Il jazz invade i luoghi della cultura a Forlì: tra gli altri Christian Sands, Danilo Rea, Francesco Bearzatti

L’Associazione Culturale dai de jazz presenta la terza edizione di "Jazz a Forlì- musica per libere menti". Nel dicembre 2020 il progetto era stato chiuso in un cassetto. Ora, grazie al Ministero della Cultura, alla Regione Emilia-Romagna ed in particolare all’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, le note risuoneranno nei luoghi della cultura forlivese.

Sulle tavole della Sala Mazzini, avvolti nella cornice dell’Auditorium San Giacomo e nella Fabbrica delle Candele, musicisti d’esperienza e giovani interpreti sonderanno le corde del linguaggio jazzistico con risonanze che abbracceranno una parte e l’altra dell’Atlantico.

Venerdì 5 novembre alle 21.30 un ensemble internazionale darà il via alla rassegna alla Sala Mazzini: “Il jazz è come l’aria, non potrei vivere senza”, sono le parole con cui Christian Sands, talento della nuova generazione di musicisti statunitensi, rende la profondità del suo rapporto con la musica d’improvvisazione. Calcherà il palco con altri due performer d’eccezione, Yashusi Nakamura e Ryan Sands. Sabato 6 novembre alle 17.00 Danilo Rea parlerà alla Sala Randi del suo libro “Il jazzista imperfetto – La mia vita di passione e improvvisazione”. Sarà l’anteprima dell’evento serale che sotto le volte dell’Auditorium vedrà alle 21.30 Rea in scena con Massimo Moriconi e Alfredo Golino in “Tre per una – Tribute to Mina”, concerto nato dalla lunga collaborazione che i tre hanno con Mina e con Massimiliano Pani, che vestirà i panni del narratore. Per l’occasione il San Giacomo sarà teatro dei ritratti di Roberto Cifarelli, “The Black Square”, fotografie che nascono da una viscerale passione per il jazz e i suoi interpreti. Domenica 7 novembre al ristorante del Tennis Villa Carpena in collaborazione con Italia Jazz Club alle 12.30 sarà servito un Sunday Jazz Brunch. A seguire Francesca Tandoi inanellerà la sua voce e il suo vibrante pianismo con Stefano Senni e Marco Frattini.

Da lunedì 8 a mercoledì 10 novembre largo ai giovani: per tre sere alle 21.00 la Fabbrica delle Candele illuminerà un Contest di nove gruppi di giovani musicisti che si muovono sui palchi emiliano-romagnoli e che esploreranno l’originalità creativa delle loro song. Giovedì 11 novembre alle 21.30 la Fabbrica continuerà ad essere teatro di jazz: Zeno De Rossi, virtuoso del drumming, guiderà il suo storico trio con Giorgio Pacoring e Francesco Bigoni in “Elpis” (2020), loro ultima densa e lirica incisione.

Venerdì 12 novembre la Fabbrica delle Candele si farà alle 15.00 aula pomeridiana per la Masterclass di Francesco Bearzatti, sassofonista e clarinettista che divide il suo sapiente fraseggio fra Italia e Francia. Alle 21.30 sarà invece la Sala Mazzini ad ospitare il Peter Bernstein 4tet: Bernstein, da New York, veleggiando sulle corde di “What Comes Next” (2020), sarà il nocchiero di tre musicisti d’eccezione: Sullivan Fortner, Doug Weiss e Roberto Gatto. Sabato 13 novembre due eventi tracceranno l’orizzonte creativo di questo festival. Alle 17.00 Stefano Zenni, storico del jazz, alla Sala Randi guiderà gli appassionati nel percorso dei “Ritratti di jazz – Alla ricerca del suono: la parabola di Keith Jarrett”. Alle 21.30 all’Auditorium San Giacomo sul palco salirà lo Special Edition All Stars play Rava: sulle musiche del grande trombettista Francesco Bearzatti, Francesco Diodati, Giovanni Guidi, Gabriele Evangelista ed Enrico Morello concluderanno Jazz a Forlì 2021. Enrico Rava, inizialmente previsto alla guida del gruppo, non potrà essere presente per improrogabili motivi personali, ma le sue “note necessarie” riecheggeranno grazie ai suoi eccezionali compagni d’avventura con gli sguardi dei ritratti di Cifarelli, “The Black Square”, a far da cornice. Canto mani immagini fiato umanità. Note per “libere menti”.

I LUOGHI DI JAZZ A FORLI’: Auditorium San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro, 7 - Sala Mazzini, Corso della Repubblica, 88 - Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi, 9/30 - Sala Randi, Via delle Torri, 13 - Club Tennis Villa Carpena – Via Brando Brandi, 69.

PREVENDITA: on line su DO IT YOURSELF - scrivendo a nicolacataldo@alice.it - SMS/Whatsapp 335 8040081 - INFOLINE 335 8040081 - SUNDAY JAZZ BRUNCH 0543 402344 oppure nicolacataldo@alice.it

BIGLIETTERIA

ABBONAMENTO (tutti i concerti escluso SUNDAY JAZZ BRUNCH): INTERO € 60,00 -

RIDOTTO € 50,00.

Concerti all’Auditorium San Giacomo:

6/11 INTERO € 20,00 - RIDOTTO € 17,00;

13/11 INTERO € 15,00 - RIDOTTO € 13,00.

Concerti al Teatro Mazzini: INTERO € 15,00 - RIDOTTO € 13,00.

Concerti alla Fabbrica delle Candele:

8 - 9 - 10 novembre - Ingresso libero fino 34 anni - INTERO € 1,00;

11 novembre - INTERO € 7,00 - RIDOTTO € 5,00.

SUNDAY JAZZ BRUNCH (Ristorante Tennis Villa Carpena): Concerto € 5,00 - Brunch (compreso acqua e vino) € 25,00.

RIDOTTI: soci Associazione Culturale dai de jazz – under 20 anni.

INGRESSO LIBERO: Fabbrica delle Candele, masterclass di Francesco BEARZATTI - Sala Randi, presentazione libro di Danilo REA e conferenza di Stefano ZENNI.