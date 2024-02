Jazz al castello di Terra del Sole con il Giò Belli Jazz Manouche Trio

Nella splendida cornice rinascimentale del Castello del Capitano delle Artiglierie di Terra del Sole, nell'ambito della rassegna Live Pack JazzClub, venerdì 23 febbraio si esibirà in concerto il Giò Belli Jazz Manouche Trio. Il Trio, capitanato dal chitarrista Giovanni Giò Belli, prenderà per mano l'ascoltatore e lo accompagnerà in un viaggio dalle origini del Gipsy Jazz fino ad arrivare ai giorni nostri.

Scene mutevoli e paesaggi sonori sono la chiave di questo percorso ricco di luoghi e di incontri. Musica frizzante, energica, passionale, coinvolgente, che fa muovere, che incanta e arricchisce. Musica dallo spirito tzigano, con forti origini ma costantemente in evoluzione. Il trio è composto da Giò Belli alla chitarra solista, Simone Marcandalli alla chitarra ritmica e Stefano Travaglini al contrabbasso.

La rassegna LivePack JazzClub, progetto itinerante e giunto al sesto appuntamento, è stata pensata come un equilibrato connubio tra degustazioni enogastronomiche scelte tra le eccellenze del territorio nazionale ed estero e "degustazioni" musicali della massima qualità e mai "scontate". Sarà possibile gustare il concerto assaporando quattro piatti della tradizione Italiana e Francese accompagnati da tre vini d'eccellenza.

Cenetta e concerto a 40 €. Info e prenotazioni al 3806663330 o 3357691985.