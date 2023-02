Joao Almeida è ad Area Sismica per l'unica data italiana del suo tour

Il futuro dell’improvvisazione e della ricerca è già qui, ha venticinque anni, viene da Lisbona e si chiama Joao Almeida. La sua tromba apre scenari incredibili, con la sicurezza di un veterano e la curiosità di chi cerca nuovi mondi. Almeida è protagonista della Rassegna Musiche Extra – Ordinarie, col sostegno del Forum Austriaco di Cultura di Milano domenica 19 febbraio alle18, unica data italiana ad Area Sismica.

Musicista in ascesa nel mondo della musica improvvisata, del jazz e della scoperta, João Almeida (classe 1997) è sempre più riconosciuto e richiesto, a ragione. Trombettista di scuola ma con lo spirito libero di non aggrapparsi a materiale dato e flaccido, Almeida si è guidato attraverso contesti e forme con sicurezza e curiosità, affinando un respiro sempre più capace, ricco di lirismo, armonia, tecniche estese e leggere in un discorso vivace e astuto. Dal jazz di Garfo agli assalti fusionisti di Peachfuzz, dal duo tromba e voce Lump alle collaborazioni con personaggi come Rodrigo Amado, Fred Lonberg-Holm o Brandon Lopez, sta diventando difficile pensare a una scena jazz – e alle sue tangenti – senza invocarlo. Non importa tanto speculare sul futuro quanto accompagnare questo già ricco presente.

Oltre ad aver collaborato con alcuni tra i più importanti musicisti del panorama musicale nazionale e internazionale, e ad aver suonato nei festival più importanti del mondo, Almeida fa anche parte dell’Associazione Robalo, di Cara Podre e del Colectivo Coração de boi, pubblicando musica e organizzando concerti, festival ed eventi.

Ingresso € 10. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci. È possibile tesserarsi online