John Butler torna in Romagna: sarà sul palco del Diego Fabbri

Le canzoni di sempre, quelle mai suonate con la band: torna in Romagna John Butler, dopo il concerto ad "acieloaperto" nel 2019, in cui si è esibito con il suo Trio. Questa volta il frontman australiano è ospite del Teatro Diego Fabbri di Forlì, venerdì 29 aprile, alle 21.

L’ultimo album, dal titolo “Home” (Jarrah Records), è una creazione molto personale di brani che riflettono il pensiero quotidiano, la famiglia e i viaggi, ha ritmi industrial e un’anima elettrica. A proposito del nuovo lavoro, John Butler ha affermato: “Quest’album è un rito di passaggio, non lo si può aggirare, ma devo passargli attraverso!”

John Butler

Nato in California da padre australiano e madre statunitense, si è trasferito con la famiglia in Australia nel 1986, stabilendosi in Western Australia. John Butler cresce a Pinjarra, Western Australia, e comincia la propria carriera musicale come busker a Fremantle, presso Perth, prima di raggiungere la fama. I primi due album della sua band (John Butler, 1998; JBT EP, 2000) ebbero un successo discreto, tale da permettergli di crearsi un seguito grazie soprattutto al passaparola. La svolta arriva con l'album Three (2001), contenente i brani Take e Betterman, che vengono trasmessi con frequenza dalla radio alternativa Triple J, e raggiungono buone posizioni nell'annuale classifica Top 100 dell'emittente australiana. Seguono apparizioni al Big Day Out e ad altri importanti festival musicali. Al momento dell'uscita di Sunrise Over Sea (2004), il singolo Zebra era già inserito nelle programmazioni delle radio commerciali.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone

Info line: 339 214 0806 | 335 757 8006, retropoplive@gmail.com