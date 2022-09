Motta a Forlì per il Jump E.R. Lux festival: tre giorni di musica e stand gastronomici

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre torna a Forlì il Jump E.R. Lux Festival, questa volta in scena alla Fiera di Forlì per garantire il regolare svolgimento della giornata elettorale in piazza Saffi. Si tratta di un evento di tre giorni ad ingresso gratuito che porterà a Forlì musica di livello internazionale e stand gastronomici di vario tipo.

Si partirà sabato 23 con Emma Nolde sul palco, aperta dal gruppo de Le Endrigo. Sabato 24, invece, Forlì avrà il piacere di ospitare Motta e, per chiudere, domenica 25, Lorenzo Kruger. L’ingresso aprirà alle 18.00 tutte le sere e saranno aperti gli stand gastronomici in attesa dell’inizio dei concerti, previsto tutte le sere per le 21.00. Non è necessaria alcuna prenotazione ma è fortemente consigliato recarsi all’evento verso le prime ore della manifestazione. Per tutte le informazioni relative all’evento: www.jumpfestival.it