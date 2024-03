Lunedì 11 marzo alle 21 l’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica “Kino - Storie di cinema”, il nuovo progetto culturale ideato dalla cooperativa Sunset, realizzato con Tiresia Media in collaborazione con Cineteca di Bologna, Cinema Saffi d’essai e Billy - Rivista di cinema e altre perversioni. Il quinto appuntamento della rassegna vedrà sul grande schermo del Cinema Saffi d’essai (viale dell’Appennino, 480) il film d’animazione in bianco e nero “Persepolis"” (Francia/2007) di Vincent Paronnaud e Marjane Satrapi. Il film, tratto dal fumetto della regista, in questi giorni torna nelle sale in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna e in lingua originale. La proiezione sarà accompagnata dall’approfondimento di Martina Mastellone e di Matteo Lolletti della redazione di Billy - Rivista di cinema. Attivo anche il servizio di navetta da Piazzale della Vittoria alle ore 20:30, con ritorno dal Cinema Saffi d’essai una volta terminata la proiezione (numero posti limitato, non è necessaria la prenotazione).

Il film

Vent’anni di storia visti con gli occhi di una piccola iraniana che cresce, cambia, capisce, scopre la storia della propria famiglia e del proprio paese mentre il popolo insorge contro lo Scià, vede una rivoluzione e poi una guerra, soffre, emigra, ritorna nell’Iran degli ayatollah ormai adolescente, quindi scappa di nuovo, stavolta in Francia dove diventa una grande disegnatrice. Marjane Satrapi traduce in raffinate animazioni in bianco e nero la sua autobiografia a fumetti, raccontando con disincantata ironia il suo viaggio dall’infanzia all’età adulta e la sua ricerca di libertà.

Il progetto

"Kino- Storie di cinema" è un percorso di formazione e diffusione della cultura cinematografica. Un ciclo di cinque proiezioni-evento che porterà sul grande schermo del Cinema Saffi una selezione di cinque film del passato restaurati dalla Cineteca di Bologna e messi in dialogo con il presente. Le proiezioni, tutte in lingua originale con i sottotitoli italiani, saranno approfondite da e con redattrici e redattori del magazine forlivese Billy - Rivista di cinema e altre perversioni, per creare assieme al pubblico in sala dei momenti di confronto attorno al film e per riscoprire la bellezza del rito collettivo della sala.

Il progetto, infatti, nasce con un triplice intento: permettere a tutte le persone interessate, di qualsiasi età, di vedere o rivedere in sala capolavori del passato; raggiungere e coinvolgere la comunità universitaria e le generazioni più giovani, facilitando il raggiungimento e il rientro dal Cinema Saffi attraverso il servizio navetta; creare infine attorno al momento della proiezione un vero e proprio rito collettivo da coltivare in sala non solo attraverso la visione del film, ma anche attraverso l’approfondimento e la discussione attorno al film proiettato.

Infatti, ogni proiezione sarà accompagnata da un’introduzione a cura della redazione di Billy - Rivista di Cinema e altre perversioni, con la quale poi dialogare e discutere dei capolavori del cinema del passato. In un momento storico in cui le sale tornano gradualmente a riempirsi, si avverte sempre più forte la necessità di popolarle con momenti di confronto e di partecipazione attiva alle proiezioni e alle storie osservate sul grande schermo, attraverso chiavi di lettura contemporanee.