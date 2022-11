Motori, musica, birra e burlesque protagonisti al 14esimo Ruotando Kustom Kulture

In occasione della 14esima Fiera Kustom Kulture Ruotando Show, come da tradizione si festeggia alla Devil's House di Meldola il Kustom Kulture After Party. Alla console dej Set Daf Colony. Ssul palco della Devil's House si esibiranno in Live Alice Unchained e Miss Vanny RockCandy, col suo spettacolo di Burlesque. A disposizione stand gastronomici e birra.