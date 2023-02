L’Abbejazzario prosegue a Forlimpopoli con “Saxomaniac”

La terza edizione di L’Abbejazzario, organizzata dall’Associazione dai de jazz, grazie al Patrocinio ed al Contributo del Comune di Forlimpopoli, continua con la terza delle lezioni-concerto in cartellone. Il focus della rassegna, i giganti del jazz, esprime l’intento di rendere la dimensione artistica e l’esperienza umana di musicisti che hanno segnato la storia della musica afroamericana, di coloro che hanno fatto scuola nello sviluppo del linguaggio del jazz. Partiti da Bill Evans, dopo i grandi trombettisti, lunedì 20 febbraio, al Teatro Verdi di Forlimpopoli, alle 21, si approda a “Saxomaniac”, ai sassofonisti, come Charlie Parker, che con le loro composizioni hanno innovato e rivoluzionato il lessico armonico ed improvvisativo di una musica che ha caratterizzato il Secondo Novecento.

Giovanni Serrazanetti, che è stato presentatore ufficiale dei concerti di Umbria Jazz per diverse edizioni ed è animatore della Cantina Bentivoglio di Bologna, in veste di narratore inquadrerà le storie di alcuni fra i grandi sassofonisti, coadiuvato da interpreti contemporanei di grande spessore artistico. Francesco Bearzatti, sassofono tenore, clarinettista e compositore, oltre che direttore artistico di dai de jazz, è un “narratore” curioso di musiche e culture, in continua ricerca. Ha vissuto a lungo tra Francia e Italia. Testimonianza delle frequentazioni oltralpe sono il Bizart Trio con Emanuel Bex e Aldo Romano, l’album dello stesso Romano “Because of Bechet” (2009), il “Live in France” (2014) del Bearzatti & The Bears. Ha collaborato e inciso, fra i tanti, con Henri Texier, Louis Sclavis, George Coleman, Mark Abrams, Joe Lovano, Kenny Wheeler, Randi Brecker, Tom Harrell, Stefano Bollani, Gianluca Petrella, Stefano Battaglia. Da più di un decennio ha creato il Tinissima Quartet, ispirato a Tina Modotti, rivoluzionaria e fotografa, con una ricca discografia che va da “Suite for Tina Modotti” (2008) a “Monknroll (2011), grande successo in Francia, a “Zorro” (2020). L’ultima sua fatica discografica è “Portrait of Tony” (2021), dedicato al grande clarinettista e sassofonista Tony Scott. Gaspare Pasini, sassofono contralto, caratterizzato da una forte carica espressiva, ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’80. Appassionato di Art Pepper, scomparso nel 1982, si è messo sulle tracce del musicista statunitense e, contattandone la vedova, ne ha recuperato i manoscritti originali. Coi musicisti che suonavano con lui ha poi realizzato la Pepper Legacy, rileggendo la musica di Art secondo la propria cifra artistica. È presente nell’ultimo disco di Luigi Bonafede “Lokas” (2021). Nico Menci, pianista dalla tecnica e dal suono raffinato, ha collaborato in primis con Jimmy Villotti, Piero Odorici, Ares Tavolazzi, Marco Tamburini, Roberto Rossi, Giancarlo Bianchetti, nel trio di Paolo Benedettini. Si è poi esibito in jazz club e rassegne italiane ed internazionali al fianco di protagonisti del jazz come Tullio De Piscopo, Steve Turre, Buster Williams, Lenny Withe, Joe Farnsworth, Steve Ellington, Slide Hampton, Eddie Henderson, solo per citarne alcuni. Paolo Benedettini, contrabbassista con un suono pieno e carico di groove, è attivo dalla fine degli anni Novanta ed ha suonato con importanti musicisti, fra cui Curtis Fuller, Benny Golson, Eddie Henderson, George Cables, David Liebman (due dischi con lui), Lee Konitz, Piero Odorici. Dal 2000 al 2002 ha fatto parte con Massimo Faraò del trio di Bobby Durham. Nel 2011 ha iniziato un percorso di studi di eccellenza con Ron Carter e dal 2013 si è trasferito per alcuni anni a New York, entrando a far parte del trio di Jimmy Cobb (storico batterista di M. Davis), con cui ha pubblicato un album con ospite Roy Hargrove. Col suo trio ha inciso “Re: Connections” (2019, liner note di Ron Carter). Andrea Grillini, batterista, compositore non solo di architetture poliritmiche, ha collaborato con David Murray, Marc Ducret, Fabrizio Puglisi, Pasquale Mirra, Don Byron, Steven Bernstein, Alfonso Santimone, Gabriele Evangelista e tanti altri. Porta avanti diversi progetti, fra cui i Bad Uok (“Lateless”, 2020) e i Tell no lies. È il batterista della Tower Jazz Composer Orchestra (Ferrara) ed ha preso parte allo Human Rights Nights Film Festival promosso dalla Cineteca di Bologna, suonando al “Soweto Art Festival” (Sudafrica, 2010). È salito sui palchi dei più noti jazz festival internazionali.

BIGLIETTERIA

Lezione-concerto: Intero € 10 - Ridotto € 8 - Under 18 ingresso libero

Abbonamento: Intero € 35 - Ridotto € 25 - Under 18 ingresso libero

Ridotto: Soci Ass. Culturale dai de jazz APS – Under 20

Prenotazioni concerto: nicolacataldo@alice.it oppure SMS o WhatsApp al 340 5395208

Abbonamenti: ai medesimi indirizzi o presso la biglietteria la sera dei concerti