"L’Abisso", il toccante racconto degli sbarchi di Davide Enia

L’Arena San Domenico di Forlì ospita mercoledì 9 settembre alle ore 21.30 L’Abisso, lo spettacolo che Davide Enia ha tratto dal suo romanzo Appunti per un naufragio (Sellerio editore), nonché vincitore di tutti i più importanti Premi teatrali a livello nazionale delle ultime stagioni: dall’UBU come “miglior nuovo testo italiano” a Le Maschere del Teatro come “miglior interprete di monologo”, fino all’Hystrio Twister come “miglior spettacolo della Stagione”.

L’abisso è co-prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro di Roma – Teatro Nazionale e Teatro Biondo di Palermo. Ad accompagnare Davide Enia sul palcoscenico è Giulio Barocchieri, compositore ed esecutore delle musiche originali.

L’Abisso è uno spettacolo urgente, profondo, attuale. Dalle testimonianze dirette che Davide Enia ha raccolto a Lampedusa, con il gesto, il canto, il “cunto”, l’attore e drammaturgo palermitano fronteggia la difficoltà di raccontare il tempo presente, gli sbarchi e annegamenti nel Mediterraneo, che si fanno anche metafore di un naufragio personale e collettivo.

“Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa assieme a mio padre. Approdarono al molo in tantissimi, ragazzi e bambine, per lo più - spiega Davide Enia - Io ero senza parole. Era la Storia quella che ci era accaduta davanti. La Storia che si studia nei libri e che riempie le pellicole dei film e dei documentari".

Biglietti: 15 euro.