L'Accademia InArte porta sul palco dell'Arena San Domenico "Joie de vivre"

"Joie de vivre": venerdì 1° luglio alle 21:15 all'Arena San Domenico di Forlì si terrà un evento musicale ideato da InArte: un concerto ispirato alla gioia di vivere.Sul palcoscenico si alterneranno l'orchestra giovanile di Accademia InArte e due delle band che si sono formate al suo interno, con la partecipazione di alcuni cantanti, cantautori, solisti e compositori.

Il repertorio comprende musica moderna pop-rock sia originale che non, brani del performer belga Stromaeappositamente arrangiati per la formazione orchestrale dal M° Marco Rosetti, pezzi solistici per fisarmonica eseguiti dal M° Giordano Giannarelli tra cui Oblivion di Astor Piazzolla, classici del Swing come The Pink Panther di Henry Mancini, composizioni originali di due giovani talenti, Simone Manuzzi e Chiara Casamenti e brani per voce solista come ad esempio Biko di Peter Gabriel.

L'entrata è a offerta libera. Prenotazione: 0543 29455, 347 3906847, direzione.inarte@gmail.com