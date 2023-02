"L’acciarino magico" chiude la rassegna di teatro per la famiglie a Meldola

Ultimo appuntamento, sabato 4 marzo alle ore 21, con la rassegna A Teatro in Famiglia per la Stagione 2022/23 del Teatro Dragoni di Meldola. In scena Andrea Lugli, della compagnia Il Baule Volante, con L’acciarino magico, spettacolo tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen e prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri. Sul palcoscenico, insieme all’attore, l’accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi.

Lo spettacolo presenta una fiaba di Andersen meno frequentata ma, non di meno, cara all’immaginario collettivo per i significati reconditi che racchiude: la speranza verso il futuro, l’indomita forza della gioventù, l’importanza del coraggio ma anche della prudenza, saper andare nel profondo, superare la paura, domare l’animale misterioso e potente nascosto laggiù, farselo amico e poi, nei momenti di pericolo, saperlo evocare e persino cavalcare. La voce e il corpo narrante di Andrea Lugli si arricchiscono, in questa avventura, della voce di Stefano Sardi con i suoi virtuosismi e con le sue sorprese: canto, suono, evoluzioni multimediali con la pedaliera multi-effetto alla ricerca di suggestioni meta-melodiche che prendono per mano e portano dentro la storia. L’acciarino magico prosegue la cifra stilistica del Baule Volante sulla narrazione proponendo un percorso sull'ascolto. Quell’ascolto e quell’attenzione così difficili da ottenere da un pubblico sempre più abituato a guardare immagini che si susseguono a ritmo vertiginoso. Teatro di narrazione e accompagnamento sonoro dal vivo

Per gli spettacoli della rassegna è attiva l’iniziativa “A cena e a Teatro in Famiglia”, realizzata in collaborazione con i ristoratori della città (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, John Ashfield, Luisin 2.0, La Meridiana e Trattoria Resiliente) grazie alla quale, nelle sere di rappresentazione, sarà possibile cenare nei ristoranti convenzionati e assistere allo spettacolo teatrale con soli 12 euro. Info: 0543 26355

Informazioni

Biglietti: 5 euro. Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it