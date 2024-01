"L’acciarino magico" protagonista del teatro per famiglie di Forlì: sul palco la fiaba di Andersen

In occasione della Festa della Madonna del Fuoco, proseguono al Teatro Diego Fabbri di Forlì gli appuntamenti della rassegna Family, organizzata in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna forlivese. Domenica 4 febbraio alle ore 11, come sempre a ingresso gratuito, andrà in scena L’acciarino magico, uno spettacolo della compagnia Il Baule Volante prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri, interpretato da Andrea Lugli con l’accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi.

Lo spettacolo presenta una fiaba di Andersen meno frequentata ma, non di meno, cara all’immaginario collettivo per i significati reconditi che racchiude: la speranza verso il futuro, l’indomita forza della gioventù, l’importanza del coraggio ma anche della prudenza, saper andare nel profondo, superare la paura, domare l’animale misterioso e potente nascosto laggiù, farselo amico e poi, nei momenti di pericolo, saperlo evocare e persino cavalcare.

La voce e il corpo narrante di Andrea Lugli si arricchiscono, in questa avventura, della voce di Stefano Sardi con i suoi virtuosismi e con le sue sorprese: canto, suono, evoluzioni multimediali con la pedaliera multi-effetto alla ricerca di suggestioni meta-melodiche che prendono per mano e portano dentro la storia. L’acciarino magico prosegue la cifra stilistica del Baule Volante sulla narrazione proponendo un percorso sull'ascolto. Quell’ascolto e quell’attenzione così difficili da ottenere da un pubblico sempre più abituato a guardare immagini che si susseguono a ritmo vertiginoso. Teatro di narrazione e accompagnamento sonoro dal vivo.

Ingresso gratuito. Il giorno di spettacolo il Teatro aprirà alle ore 10. Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it