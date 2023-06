"L'affaire Pompei": dibattito sul tema dei beni culturali all'Arena San Domenico

Il tema della tutela dei Beni artistici, archeologici e architettonici in Italia è molto complesso. Da una parte il nostro paese è ricchissimo di testimonianze del passato, con molti “unicum” come i siti di Pompei, Ercolano o il complesso delle tracce di popolamento del popolo etrusco. I numeri peraltro parlano da soli: in Italia ci sono 3.400 musei, circa 2.100 aree e parchi archeologici, 58 siti Unesco, ed è dalla visita alla chiesa di Santa Croce a Firenze che Marie-Henri Beyle fu colpito da quella che poi sarebbe stata chiamata, dal suo pseudonimo, “sindrome di Stendhal”. Ma proprio questa ricchezza fa sì che sia difficile una tutela completa e capillare come quella realizzata da altri paesi, meno “fortunati” del nostro.

Non è ancora un “possesso di tutti” inoltre l’idea che la bellezza del nostro paese sia qualcosa che appartiene a ognuno di noi, e che prendersene cura sia quindi un dovere civile e morale, collettivo ma anche individuale, e una responsabilità nei confronti di chi ci succederà.

Eppure, la stessa Costituzione italiana, del resto nell’articolo 9 recita che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, Per questi motivi, l’assessorato alla Legalità del Comune di Forlì intende promuovere una riflessione sul tema dei Beni culturali, del loro rispetto e della presa in carico da parte della comunità. Lo farà invitando a un dibattito a più voci esperti, magistrati, rappresentanti delle Forze dell’ordine, e affidando alla parola e alla musica degli artisti un messaggio in grado di sostenere l’arte attraverso l’arte.



Giovedì 6 luglio alle ore 21:00 all'Arena San Domenico, il secondo dei tre appuntamenti previsti, intitolato “L’affaire Pompei”. Interverrà l'assessore alla legalità del comune di Forlì Maria Pia Baroni. Saranno ospiti il tenente colonnello Giuseppe De Gori, comandante del nucleo carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna, il dott. Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del Ministero Beni Culturali e il dott. Gianfranco Brunelli, direttore Grandi Mostre Musei San Domenico di Forlì. Partecipazione straordinaria di Cesare Bocci. La conduzione della serata sarà a cura di Gianni Bonali, giornalista del Resto del Carlino di Forlì. Gli interventi musicali previsti saranno a cura di Andrea Missiroli.

L'ingresso è gratuito. Info: iat@comune.forli.fc.it