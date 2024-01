L'Albero dei Tutti a Forlì per tutto il mese di gennaio: anche una visita guidata

Ultimo mese di permanenza per la tappa di Forlì dell'Albero dei Tutti, la scultura dedicata a tutte le vittime di mafia dell'artista Gregor Prugger, con due iniziative conclusive a cura della Fondazione Falcone. Previsto per sabato 20 gennaio alle 10 con ritrovo davanti all'ex Pellicceria Matatia (ex Profumeria Fiorentini) l'ultimo appuntamento del percorso gratuito "Dalle pietre d'inciampo all'Albero dei Tutti", a cura di Simona Palo, referente della Fondazione Falcone in Emilia Romagna, insieme al professor Maurizio Gioiello (prenotazione alla mail palosimona1@gmail.com)

Il percorso, che ha unito due opere artistiche presenti a Forlì dal forte valore simboliche (le pietre dell'artista berlinese Gumter Demning a ricordare gli ebrei perseguitati e uccisi dal regime nazifascista e l'Albero dei Tutti, monumento laico dedicato a tutte le vittime di mafia) a partire dal mese di ottobre ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra cui il Prefetto di Forlì Dottor Rinaldo Argentieri, e gruppi di associazioni.

Ancora in occasione della Giornata della Memoria Fondazione Falcone insieme a Circolo Aurora e Associazione Cava For Ever promuovono nella serata di venerdì 26 gennaio ore 2045,presso la sede del Circolo a Palazzo Albicini (Corso Garibaldi, 80), l'incontro con Roberto Matatia, autore del libro "I vicini scomodi" (Ed.Giuntina), volto a a ripercorrere la vicenda della famiglia Matatia. Ingresso libero. E' possibile prenotare, entro il 30 gennaio, visite al solo Albero dei Tutti per gruppi di adulti e bambini alla mail: palosimona1@gmail.com.