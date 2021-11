"L'almanacco della biscia", visita a Forlì dedicata al mese di novembre

Storie e curiositá, personaggi e tesori della nostra Forlì, raccontate da Chiara Macherozzi guida turistica della Regione E-R, attraverso un percorso articolato in 12 tappe, corrispondenti, rispettivamente, ai 12 mesi dell'anno, tra storia e arte, fede e tradizione. Piazza Saffi, il cuore della città di Forlì, diventerà domenica 14 novembre, idealmente, un grande Almanacco di pietra, diviso in 12 spicchi: una tappa per ogni mese dell'anno; in ogni tappa una o più storie di Forlì

Il ritrovo è al chiostro di San Mercuriale alle 9:45 (lato Piazza Saffi, Forlí), la durata complessiva di circa 2 ore e mezza. Tariffe: 12 euro dai 19 anni in su, 10 euro dai 14 ai 18 anni, 8 euro dagli 11 ai 13 anni. Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 13 novembre , tramite Whattsapp al 349 - 808733. L’iniziativa si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro il termine stabilito. Tenendosi interamente all'aperto, non è richiesto il Green pass.