"L’ altezza delle lasagne": Vito arriva sul palco di Rocca San Casciano

Nuovo appuntamento al Teatro Italia di Rocca San Casciano, sabato 16 marzo alle 21,15. Sul palco sale Vito in "L’ altezza delle lasagne", monologo di sopravvivenza gastronomica.

Perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado? Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna? Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione? Da quando l’uomo ha smesso di fare da mangiare e si è trasformato in Chef? Si può preparare una torta di mele eco-sostenibile senza sfruttare l’ambiente? Nel nuovo one man show Vito porta gli spettatori su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e preverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Lo spettacolo che tutti quelli che amano cucinare dovrebbero vedere.

Informazioni, prenotazioni e campagna abbonamenti: 376 1224452 e https://www.diyticket.it/events/teatro/14265/laltezza-delle-lasagne

Ingresso intero 14 euro, ridotto 12 euro